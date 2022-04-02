Еще один освященный военный спутник улетел в космос из Плесецка

Ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк, она вывела на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России. Перед пуском воины приняли участие в богослужении, которое совершил иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими.
В Минобороны сообщили, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Запуск и полет ракеты контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2558».
Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Эта ракета пришла на смену «Союзам-У», которые эксплуатировались на северном космодроме с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков «Союз-У», на орбиты выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.
Всего в обеспечении запуска космического аппарата было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 Армии Воздушно-космических сил особого назначения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.