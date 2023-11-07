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В Архангельске появилась еще одна отрада для любителей коньков

Не только жители центральных районов столицы Поморья должны радоваться зимним видам спорта и проводить веселые уикенды. Так считает градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Самый новый спортобъект Архангельска – хоккейный корт в Исакогорском округе. Сейчас здесь идет заливка льда для тренировок и массовых катаний.

 Занятия в зале начались еще в августе: резиновое покрытие позволяет тренироваться здесь круглый год. Старт первого ледового сезона нового корта состоится в ближайшие дни.

 Хоккеем в спортивной школе занимаются 60 детей от 6 до 14 лет под руководством опытного тренера-преподавателя Геннадия Алексеевича Сидорочкина. Постоянно тренируется и команда ветеранов «Искра». Создание крытого корта позволяет продлить занятия на льду на 2 месяца.

 Но каток будет доступен не только для спортсменов: спортшкола «Искра» уже готовит расписание массовых катаний для всех желающих.

 В следующем году в Архангельске станет еще на один спортцентр больше: универсальный зал для игровых видов построим на ул. Карпогорской. Для установки модульных конструкций на производстве под нас уже изготавливают металлические фермы.

 Обновление и развитие спортивной инфраструктуры нацелено на привлечение к занятиям физкультурой и спортом не только детей, но и взрослых. Это одна из задач президентского нацпроекта «Демография».  

24 ноябрь 12:40 | : Будни

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