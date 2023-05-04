Это круто! У архангельской школы "Искра" появился свой крытый хоккейный корт

Сегодня спортивное сооружение посетил глава Архангельска Дмитрий Морев:

- В Исакогорском округе завершается возведение крытого хоккейного корта. Это долгожданное сооружение появится на базе спортшколы «Искра». Остались последние штрихи – доделать отмостки, установить ограждение и уличные тренажеры.

Напомню, что задержка при строительстве была связана с дополнительной выторфовкой и установкой новых бортов.



Зато скоро корт позволит проводить соревнования и тренировки по летним и зимним видам спорта. Директор школы «Искра» Николай Никифоров заверил, что пилотный проект будет востребован у детей и взрослых, которые занимаются хоккеем, флорболом, футболом, волейболом. Если этот корт хорошо себя зарекомендует, то будем продолжать строить подобные сооружения в других округах города.



