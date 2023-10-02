В Архангельской области будет открыта 121 ледовая переправа

Обеспечение жизнедеятельности жителей удалённых и островных территорий в период межсезонья и оборудование ледовых переправ обсудили сегодня на заседании оперативного штаба под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Архангельской области с представителями профильных министерств и муниципалитетов.

В зимний период на территории области предварительно планируется открыть 121 ледовую переправу, из них 96 транспортных и 25 пешеходных, что соответствует примерному количеству переправ прошлых лет.

По информации Северного УГМС, шугоход и ледоход наблюдаются на Ваге, Северной Двине, Вычегде, Мезени, в среднем течении Онеги, в среднем и верхнем течении Пинеги. На реке Пинеге у п. Кулогоры и п. Кузомень наблюдается ледостав, в том числе с полыньями. На реке Онеге у г. Каргополь и с. Порог наблюдается неполный ледостав.

В порту Архангельск по основным рукавам дельты наблюдаются ледоставные перемычки. По главному судовому ходу активно дрейфует лёд, и в связи с продолжительным нагонным явлением сроки установления ледостава сдвинулись до 22 ноября. Также до 26 ноября ожидается образование ледоставных перемычек и установление неполного ледостава на реке Онеге, Ваге, Северной Двине, Вычегде, Пинеге и Мезени.

В областном центре людей перевозят на острова пять буксиров ледового класса по четырём маршрутам. Также теплоход ледового класса продолжает перевозить пассажиров по маршруту «Онега – Легашевская запань».

На период межсезонья до открытия регулярного транспортного сообщения в Архангельской области могут быть отрезаны 121 населенный пункт, где проживают 43 190 человек. Поэтому в магазинах создаются запасы продовольствия и товаров первой необходимости, рассчитанные в среднем на 7-65 дней.

В случае необходимости сотрудники Агентства ГПС и ГЗ дополнительно доставляют продукты на территории, отрезаемые в период ледостава. Так, по обращениям жителей 20 ноября продукты на аэросанях завезли в деревни Ичково и Орлецы.

«Центром гражданской защиты сформирован штат спасателей – 37 человек, прошедших подготовку при работе во время ледостава. Также на боевом дежурстве семь аэросаней. Будем оказывать непосредственную помощь населению в период ледостава, а также обеспечивать безопасность в Унской губе», — доложил начальник областного Центра гражданской защиты Михаил Дерягин.

На сегодняшний день все муниципальные образования ввели запрет выхода и выезда на лёд. Штраф за нарушение запрета составляет до 2000 рублей. Тем не менее сегодня произошло первое происшествие: в Каргопольском округе на озере Саргозеро два рыбака на мотобуксировщике провалились под лёд. Одного из мужчин удалось достать очевидцам.

Автомобильные дороги и дорожные сооружения также готовят к работе в зимний период. Заготовлены песок, техническая соль и пескосоляная смесь. С наступлением устойчивых благоприятных условий начнётся устройство четырнадцати зимников.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в третьей декаде ноября по территории области ожидается ниже нормы на 4-6℃ при норме -5,-9 ℃. В декабре среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается около нормы -7, -12 ℃.