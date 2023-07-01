Среди архангелогородцев растет число противников черных зарплат

Число архангелогородцев, не желающих трудоустраиваться по «черной» или «серой» схеме, максимально за 14 лет.

На зарплату «в конверте» сегодня согласны 36% северян. Столь низкий уровень толерантности к нарушениям трудового законодательства фиксировался лишь однажды — в апреле 2021 года. Еще 4 месяца назад число респондентов, готовых работать в компании, которая не платит положенные страховые взносы, составило 40% Категорически против «серых» схем сегодня 43%, значение показателя максимально с 2009 года.



Мужчины соглашаются на «черную» зарплату в полтора раза чаще женщин (43% против 27%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди лиц до 34 лет их 34%, то среди старшего поколения — 39%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (41%).