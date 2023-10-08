Почти треть архангельских учителей пришли в профессию по воле случая

«Никогда не мечтал», — 3 из 10 учителей признались, что ни в детстве, ни в юности они не задумывались о карьере в педагогике.

Каждый третий архангелогородец задумывался о том, чтобы стать учителем: 19% мечтали об этом в детстве, 15% — уже в сознательном возрасте. Педагогическая стезя ближе женщинам: о работе в школе мечтали в общей сложности 46% россиянок и лишь 21% мужчин.



Закономерно, что среди представителей распространенных профессиональных групп о карьере в образовании уже в сознательном возрасте чаще всего мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями (45 и 42% соответственно). Они реализовали свою мечту и нашли свое призвание. А вот 28% учителей рассказали, что ни в детстве, ни в юности о работе в школе и не думали, но судьба привела их в педагогику.



В топ-5 профессий, представители которых всерьез размышляли об учительской стезе, — менеджеры по персоналу (28%), дизайнеры (23%) и маркетологи (20%).



Реже других в юности мечтали стать учителями аналитики (3%), системные администраторы (5%) и программисты (7%).

(фото с https://kupimama.ru/blog/igry_dlya_podgotovki_rebenka_k_shkole/)