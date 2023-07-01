Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщины Поморья менее лояльны к групповщине, чем мужчины

Групповые собеседования проводят 7% компаний, чаще всего массовый подбор используют при найме линейного складского и торгового персонала.

Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 7% компаний, зарегистрированных и действующих на территории Архангельской области. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров.

 Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 46 и 37% соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.

 Из числа представителей распространенных профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью — среди диспетчеров и операторов кол-центров (51 и 50% соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (46 и 37 соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.

30 сентябрь 08:09 | : Будни

Главные новости


Наволок Брилин Брин. Исторический очерк
Кино, которое нам запрещают

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20