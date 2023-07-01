Женщины Поморья менее лояльны к групповщине, чем мужчины

Групповые собеседования проводят 7% компаний, чаще всего массовый подбор используют при найме линейного складского и торгового персонала.

Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 7% компаний, зарегистрированных и действующих на территории Архангельской области. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров.



Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 46 и 37% соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.



Из числа представителей распространенных профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью — среди диспетчеров и операторов кол-центров (51 и 50% соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (46 и 37 соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.