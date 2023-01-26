Спецназ УФСИН Архангельской области провел Урок мужества

В преддверии Дня защитника Отечества отдел специального назначения УФСИН России по Архангельской области посетили курсанты военно-патриотических клубов "Пионер" и "Александр Невский".

Ребята поздравили своих шефов-спецназовцев с наступающим праздником. Бойцы подразделения в свою очередь провели для них Урок мужества, в ходе которого организовали экскурсию по своему подразделению, рассказали о служебных буднях и показали мастер-класс по стрельбе из страйкбольного автомата. Также ребята смогли увидеть работу служебных собак.

Отметим, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из задач отряда специального назначения "Сивуч".