"...а мне еще и петь охота". Какие допзанятия популярны у маленьких архангелогородцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители школьников из Архангельской области рассказали, в какие секции и кружки ходят их дети.

Чаще всего в кружки и секции родители водят младшеклассников 7—12 лет (78%). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 55 и 58% соответственно.



Родители детей 3—6 лет чаще всего отдают их на курсы подготовки к школе (17%). По 14% родителей водят детей-дошкольников на плавание и гимнастику. О том, что дети занимаются танцами, футболом и музыкой сообщили по 11% родителей.



В начальной школе приоритеты меняются. Судя по ответам родителей младшеклассников, их дети чаще всего посещают танцевальные кружки (20%), единоборства (19%) и плавание (18%). 14% родителей отводят детей на рисование (14%), музыку (11%) и иностранные языки (10%).



У старшеклассников самыми популярными внешкольными активностями являются иностранные языки (об этом рассказали 13% родителей), танцы и рисование (по 12%). По 9% родителей отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 7% — на футбол, волейбол и программирование, 5% — на математику.

(фото с http://гимназия139.рф/index.php?main:10)