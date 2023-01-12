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Полиглотами в России чаще становятся дети состоятельных родителей

У родителей с заработком от 80 тыс. руб. в месяц помимо английского дети чаще изучают немецкий и испанский языки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

 В топ-5 иностранных языков, которые изучают дети россиян, — английский, немецкий, французский, китайский и испанский. «Инглиш» — безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий — 5—9 классов, китайский — ученики начальной школы. Причем двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене.

 Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков. Родители с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще отдают предпочтение не только английскому, но и немецкому и испанскому языкам.

24 январь 07:41 | : Будни

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