Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы хотят видеть чиновников в отечественнных авто

Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Северяне отнеслись к этой инициативе весьма благосклонно.

Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные авто поддержали 77% архангелогородцев. «Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).

 Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».

 Недавно SuperJob проводил похожий опрос: председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян составил 75%.

13 сентябрь 07:51 | : Будни

Главные новости


Провал архангельской КПРФ. Куда трудоустроиться персеку Гревцову?
Тевтонбургский лес. Детмольд.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (137)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20