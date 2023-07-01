Архангелогородцы хотят видеть чиновников в отечественнных авто

Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Северяне отнеслись к этой инициативе весьма благосклонно.

Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные авто поддержали 77% архангелогородцев. «Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).



Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».



Недавно SuperJob проводил похожий опрос: председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян составил 75%.