Архангелогородцы мечтают пересадить чиновников в отечественные авто

75% архангелогородцев выступают за то, чтобы чиновники и депутаты пересели на российские автомобили.

Северяне надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей».

9% не поддерживают подобную идею: «Очередная "маниловщина"»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями»; «Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали».

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы пересадить депутатов на автомобили, произведенные в России. Предложение о смене иномарок депутатов на отечественные авто поддержали 3 из 4 россиян.



Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%).



Чаще всего же инициативу Володина поддерживают россияне с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (80%).



Владельцы иномарок выступали за инициативу чуть чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (78 и 75% соответственно).