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3/4 архангелогородцев мечтают пересадить слуг народа в отечественные авто

Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Что вызвало небывалый душевный подъем по всей России… в том числе, в Архангельской области.

Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные авто поддержали 77% архангелогородцев. «Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).

 Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».

 Недавно SuperJob проводил похожий опрос: председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян составил 75%.

(фото с https://letsgophotos.ru/

07 август 08:00 | : Будни

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