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Прокуратура вступилась за права собственников жилья в Устьянском районе

По итогам личного приема заместителя прокурора области Артема Шибакова восстановлены права жительницы пос. Октябрьский Устьянского района и других граждан.

К заместителю руководителя регионального надзорного ведомства на личный прием обратилась проживающая в многоквартирном доме заявительница по вопросу наличия в некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» недостоверных сведений о наличии у нее задолженности по взносам на капитальный ремонт дома.

В ходе прокурорской проверки доводы жительницы пос. Октябрьский признаны обоснованными.

Установлено, что несмотря на принятое собственниками помещений решение о формировании взносов на счете регионального оператора, сведения о начисленных и оплаченных взносах на капитальный ремонт управляющей компанией своевременно в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» не предоставлены, что повлекло направление платежных документов, содержащих недостоверную информацию о задолженности по взносам, и начисление собственникам пеней.

После вмешательства надзорного органа права собственников жилых помещений многоквартирного дома восстановлены, региональным оператором произведен перерасчет на сумму свыше 940 тысяч рублей, пени и штрафы аннулированы.

 

07 август 15:16 | : Скандалы

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