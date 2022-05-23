Каждый четвертый владелец собаки хочет брать пример с Азовского*

Каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники иногда приводили на работу своих кошек и собак, однако каждый третий россиянин относится к такой возможности негативно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
По данным SuperJob, сегодня возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании (11%), где условия труда это позволяют. При этом 27% россиян одобряют такую идею. Напротив, каждый третий (34%) к возможности приводить на работу домашних животных относится отрицательно, а среди тех, кто не держит кошек и собак, таковых еще больше (38%). Свою позицию респонденты чаще всего объясняют неудобством для коллег: «У кого-то может быть астма или аллергия, кто-то побаивается собак, а кто-то не хочет возвращаться домой в шерсти». Нейтрально относится к возможности встречи с чьим-то питомцем в офисе каждый четвертый россиянин (26%): с их точки зрения, кошки и собаки вполне допустимы, если они не мешают работе.
Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (30% против 23% соответственно). Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем ниже их терпимость к присутствию четвероногих в рабочем пространстве. Если среди респондентов до 24 лет против идеи приводить на работу кошек и собак выступают 18%, то среди россиян старше 45 — уже 42%. Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. не хотят встречаться с животными в офисе почти вдвое чаще, чем респонденты, зарабатывающие менее 30 тыс. руб. (40% против 23%). Тех, кто положительно относится к периодическому «выгулу» хвостатых друзей на работе, заметно больше среди владельцев собак, чем кошек (44% против 28%).
При этом иметь возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца хотели бы 5% владельцев кошек и 23% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 3% кошатников и 1% собачников.
*Илья Азовский – известный архангельский журналист, главред изданий «Эхо севера» и «Правда Северо-Запада», его овчар Джек полноправный сотрудник обеих редакций, исполняющий обязанности критика, корректора и охранника.