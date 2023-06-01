Завершилась 48-я Соловецкая парусная регата

Соловецкая регата - одно из старейших спортивных состязаний Поморья и самое главное парусное событие на Белом Море. Соревнования парусных яхт проходят ежегодно с 1974 года. Тогда инициатором регаты выступил участник Олимпийских игр Юрий Анисимов. Сейчас его имя носит парусный центр «Норд», где и состоялось торжественное открытие регаты.

Участие в соревнованиях приняли яхтсмены из разных уголков России - всего семь крейсерных яхт. Их ждало девятидневное путешествие по Белому морю по маршруту Архангельск - Красное - остров Кумбыш - Пертоминск – о.Жижгин - Пушлахта – Онега. Конечная точка – Соловки. За это время команды преодолели расстояние в 350 миль, борясь с погодными условиями, стихией и между собой.

Как отмечает председатель Федерации парусного спорта Архангельской области Вадим Волоцкой, с каждым годом все больше внимания уделяется не только гонкам, но и культурной, просветительской миссии регаты. С прошлого года путь полностью проходит по территории области. В Федерации парусного спорта надеются, что маршрут будет включен в концепцию развития яхтенного туризма России.

«Соловецкая регата это не только совместное хождение под парусами, но и способ приобщиться к поморской культуре. Это насыщенная программа, фестивали, знакомство с народными промыслами и традициями, путешествие по труднодоступным, заповедным, историческим местам. Например, мы заходим в д. Пушлахта, которая была сожжена в годы Крымской войны интервентами и затем восстановлена по приказу императора. Мало кто знает, что тогда война коснулась и нашего региона.

Еще одна наша цель – привлекать не только профессионалов, но и любителей. Разработать безопасные водные маршруты комфортные для любого уровня подготовки. Уверен, это позволит развивать туристический потенциал Архангельской области, сделать яхтенный спорт доступнее», - прокомментировал Вадим Волоцкой.

В Пушлахте состоялось традиционное посвящение первопроходцев в соловецкие юнги. Для этого необходимо пройти ряд испытаний: проявить эрудицию в вопросах…, перетянуть канат и выпить соленой воды.

В Онеге для участников регаты подготовили праздник «Морошка. Рыбешка. Да поморска одежка» с мастер-классами, концертом и блюдами поморской кухни. В свою очередь гости порадовали онежан парадом яхт.

Лидером соревнований стала яхта «Мустанг» из Архангельска. На протяжении нескольких лет ее экипаж завоевывает первые места, демонстрируя отличные результаты.

В проведении регаты традиционно оказывает помощь правительство области, администрация Онежского района, партия «Единая Россия».



