Самая северная парусная регата в России стартовала в Архангельске

Партия «Единая Россия» оказала помощь в организации торжественного открытия Соловецкой регаты.
Соловецкая регата — старейшая регата Архангельской области, которая впервые прошла в 1974 году по инициативе северодвинских яхтсменов и мастера спорта Юрия Анисимова. С тех пор Соловецкая регата ежегодно проводится на акватории Двинского, Онежского и Кандалакшского заливов Белого моря. В среднем ежегодно не менее 30 экипажей яхт различных классов из разных уголков России принимают участие в регате.
«По сравнению с другими регатами соловецкая отличается сложными условиями навигации, и капризами погоды. Гонки проводятся маршрутные, что позволяет экипажам максимально проявить мастерство не только гонщиков, но и штурманские навыки в условиях приливо -отливных течений», - прокомментировал главный судья Соловецкой регаты, председатель координационного совета Соломбальского округа партии «Единая Россия».
В этом году 47-ая Соловецкая регата посвящена 85-летию Архангельской области. Гонка пройдет в пять этапов, старт дан в городе Архангельске. Затем экипажи проследуют до д. Красное, о. Кумбыш, Пертоминска, о. Жижган, Пушлахты, Онеги, преодолея 350 миль Белого моря. Регата впервые пройдет у берегов Онеги и Пушлахты.
«Маршрут этого года полностью пролегает в акватории Архангельской области и направлен на развитие нашего края. Мы надеемся, что этот маршрут станет основой для развития туристического потенциала Поморья», - рассказал Вадим Волоцкой.
По пути участники-первопроходцы пройдут посвящение в «Соловецкие юнги». В Онеге для спортсменов приготовлены мастер-классы, ярмарки мастеров, концертная программа, показ мод от модельного агентства Николая Терюхина. Юные воспитанники яхт клубов смогут попробовать свои силы в «малой регате». Финальная точка ждет яхтсменов у Соловецких островов. Здесь для участников подготовлена экскурсия по крепости и монастырю, а также пройдет торжественное награждение победителей и церемония закрытия.