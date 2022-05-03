Соловецкую парусную регату встретят в Онеге

Торжественная встреча пройдет 28 июля в Онеге. Жители гости города увидят парад яхт на реке Онеге, подведение итогов и награждение победителей четвертого этапа регаты, станут участниками большого праздника на площади Шабалина.
«Мы считаем, что Онега имеет огромный потенциал в привлечении туристов на свою территорию. Побережье Белого моря может претендовать на звание летнего курорта у нас в регионе, — комментирует руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Трофимова. — Данное мероприятие, мне кажется, должно стать традиционным на территории. Соловецкая регата всегда являлась главным парусным событием на Белом море, и праздник в Онеге — это отличная возможность еще раз обратить на это внимание. Стоит отметить, что организация данного мероприятия является хорошим примером совместной работы правительства Архангельской области, администрации района, учреждений культуры и бизнеса. Это один из самых действенных способов развития туристской привлекательности территории в целом».
Напомним, что «Соловецкая регата» — старейшая регата в Архангельской области, которая впервые прошла в 1974 году по инициативе северодвинских яхтсменов и мастера спорта Юрия Анисимова. С тех пор Соловецкая регата ежегодно проводится на акватории Двинского, Онежского и Кандалакшского заливов Белого моря. В этом году регата пройдет в пять этапов. Старт регаты состоялся 23 июля в городе Архангельске, а финальная гонка пройдет у Соловецких островов 30 июля.
Фото arhcity.ru