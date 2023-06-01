Архангельские пролетарии редко страдают от метеозависимости

Реже всего перемена погоды влияет на работоспособность рабочих и сисадминов.

Перемена погоды влияет на работоспособность 37% архангелогородцев, причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 53% из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари (по 52%), а также экономисты (51%).

В пятерку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам (48%).



Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 23%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (24%) и кладовщики (25%).