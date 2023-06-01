Архангелогородцы разных профессий расказали о своей метеозависимости

В ясную погоду лучше всех работают менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы call-центра и секретари.

В том, что, когда солнечно, они работают лучше, чаще всех признаются менеджеры по логистике (53%), менеджеры по закупкам (50%) и водители (47%). В топ-5 любителей трудиться в хорошую погоду вошли также секретари (45%), квалифицированные рабочие и дизайнеры (по 43%).



Дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров (47%), операторов call-центров (37%) и секретарей (34%). Кроме того, в ненастье хорошо работается маркетологам (33%) и системным администраторам (32%). «Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно», — объясняют они.



Тех, для кого погода не важна, больше всего среди менеджеров по работе с клиентами (58%), медсестер (52%), маркетологов (46%), а также кладовщиков (45%) и ИТР (44%). «Мне хорошо работается при любой температуре за окном», — комментируют опрошенные.