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Россияне выяснили, у кого самые отзывчивые коллеги

Предложить помощь коллеге, столкнувшемуся с трудностями в работе, без каких-либо просьб с его стороны чаще других готовы воспитатели, рабочие, кладовщики, медсестры и менеджеры по логистике. Системные администраторы, бухгалтеры и юристы предпочитают помогать только после просьб о содействии. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей различных профессий из всех округов страны.

 Прийти на помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе, не дожидаясь его просьбы, чаще всего готовы воспитатели и квалифицированные рабочие: о готовности немедленно включиться в ситуацию сообщили по 74% представителей этих профессий. Высокий уровень взаимопомощи демонстрируют также кладовщики, медсестры, менеджеры по логистике (по 72%), PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 71%).

 Тех, кто подставит плечо только в том случае, если коллега сам попросит о помощи, больше всего среди системных администраторов (39%), бухгалтеров (37%), юристов (36%) и операторов call-центров (35%). «Не хочу быть навязчивым»; «Не всегда знаю, над чем в данный момент работают коллеги», — комментируют респонденты.

 О том, что они помогут коллегам лишь по распоряжению руководства, россияне сообщали редко, например, среди HR-менеджеров таковых лишь 4%.

 Категорический отказ помогать сослуживцам — нетипичное поведение для представителей подавляющего большинства популярных профессий, к примеру, среди менеджеров по логистике таковых только 6%, среди маркетологов — 4%.

(фото с https://underminer.club/547-zhenschina-u-stanka-na-zavode.html

16 март 07:31 | : Будни

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