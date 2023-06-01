Кто в детстве был счастлив, тот больше зарабатывает

Оказывается, те, у которых было счастливое детство, в зрелом возрасте зарабатывают больше.

Однозначно счастливым свое детство назвали 45% россиян, скорее счастливым — еще 40%. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. 6% говорят, что на заре жизни были абсолютно несчастны.



Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (87 и 83% соответственно).



Россияне 35—44 лет называли свое детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Среди респондентов в возрасте от 45 лет больше всего уверенных в том, что их детские годы были абсолютно безоблачными (51%).



Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще россиян с доходом до 50 тыс. руб. (89 и 78% соответственно).



Опрошенные, у которых есть дети, рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных россиян (48 и 39% соответственно).

(фото с https://klubmama.ru/detskie-podelki/16792-podelka-finansovaja-gramotnost-detskij-sad-50-foto.html)