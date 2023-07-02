Митрополит Корнилий обсудил планы строительства храма в подворье Сийского монастыря в С-П

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий принял участие в рабочем совещании, посвященном вопросам строительства храма на подворье Антониево-Сийского монастыря в Санкт-Петербурге.

В разговоре поучаствовали попечители и благотворители проекта, а также клирики Архангельской епархии игумен Варлаам (Дульский) и игумен Феодосий (Нестеров).

Открывая встречу, митрополит Корнилий отметил, что Архангельск и Санкт-Петербург на протяжении столетий были связаны между собой теснейшими узами и сегодня продолжают давнюю историю очень близких взаимоотношений: «Возведение нового каменного храма подворья Сийского монастыря — один из важнейших проектов, на который обращено внимание множества людей как в Архангельске, так и в северной столице. Мы благодарим главу Санкт-Петербургской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия за благословение и за всемерную поддержку возведению храма, выражаем признательность всем, кто помогает строительству».

Глава Архангельской митрополии отметил: «Бог судил нам с вами быть участниками удивительных событий, связанных с духовным возрождением Отечества. Наша страна пережила много безбожных десятилетий, после которых народ стал возвращаться к своей духовной традиции, вновь обретая веру и обустраивая деревни, поселки и города таким образом, что в них стали восстанавливаться некогда разрушенные и возводиться новые храмы и монастыри».

Архипастырь привел слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Каждый новый храм, который сегодня появляется, — это маленький символ большой победы, и дай Бог, чтобы эти храмы всегда наполнялись людьми. Совершенно очевидно, что сейчас так и происходит. В России не строятся храмы, если в них нет потребности, если люди не желают их иметь. Но ведь есть огромная потребность в строительстве новых храмов, есть желание людей обновить свое религиозное чувство, укрепить себя духовно!»

«Дай Бог, чтобы эти слова Святейшего Патриарха Кирилла настроили нас на нужный лад и вдохновили на конструктивную работу в рамках сегодняшнего совещания», — сказал митрополит Корнилий.

После обсуждения рабочих вопросов архипастырь поблагодарил собеседников за продуктивную работу и призвал на всех Божие благословение.

***

Напомним, что подворье Сийской обители в Петербурге открылось в сентябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. За 17 лет на его территории построили деревянный храм во имя преподобного Антония Сийского, закладку которого 25 октября 2004 года совершил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.

С 2005 года в церкви регулярно проходят богослужения, действуют воскресная школа и библиотека. Подворье также духовно окормляет дошкольные, школьные и медицинские учреждения. Сейчас идет подготовка к строительству каменного храма, при котором планируется открыть православный духовно-просветительский центр.

(по материалам Архангельской епархии)