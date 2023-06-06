Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий принял у себя "палестинца" Станулевича

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем. Участником беседы стал наместник Антониево-Сийского монастыря и глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров).

    Встречу посвятили вопросам культурного и духовного просвещения и образования.

    Владимир Игоревич поделился идеями развития работы по сохранению исторического сознания. Общественный деятель считает необходимым увековечивание памяти об утраченных святынях. Речь идет, например, об артефактах прошлых веков у драмтеатра, где по итогам раскопок среди прочего был выявлен фундамент снесенного Троицкого собора.

    Владимир Станулевич рассказал о том, как ему видится увековечивание памяти о храмах церквей, некогда украшавших Архангельск и утраченных во времена безбожия. Можно на местах, где находились старинные церкви, разбивать исторические скверы, размещать стенды с информацией, устанавливать поклонные кресты.

    Владимир Игоревич также поделился своим видением путей и возможностей развития Антониево-Сийской обители, которая недавно отметила пятисотлетний юбилей и получила в связи с этим новый жизненный импульс.

    Митрополит Корнилий поблагодарил собеседника за неравнодушие и искреннее желание трудиться над сохранением исторической памяти, за добрые инициативы и готовность работать в направлении их скорейшей реализации. 

(по материалам Архангельской епархии)

16 июнь 09:14 | : Будни / Верую

Главные новости


Жил-был Кулемин
Вселенная Баха. Memento mori…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (186)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20