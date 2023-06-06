Митрополит Корнилий принял у себя "палестинца" Станулевича

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с главой регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем. Участником беседы стал наместник Антониево-Сийского монастыря и глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров).

Встречу посвятили вопросам культурного и духовного просвещения и образования.

Владимир Игоревич поделился идеями развития работы по сохранению исторического сознания. Общественный деятель считает необходимым увековечивание памяти об утраченных святынях. Речь идет, например, об артефактах прошлых веков у драмтеатра, где по итогам раскопок среди прочего был выявлен фундамент снесенного Троицкого собора.

Владимир Станулевич рассказал о том, как ему видится увековечивание памяти о храмах церквей, некогда украшавших Архангельск и утраченных во времена безбожия. Можно на местах, где находились старинные церкви, разбивать исторические скверы, размещать стенды с информацией, устанавливать поклонные кресты.

Владимир Игоревич также поделился своим видением путей и возможностей развития Антониево-Сийской обители, которая недавно отметила пятисотлетний юбилей и получила в связи с этим новый жизненный импульс.

Митрополит Корнилий поблагодарил собеседника за неравнодушие и искреннее желание трудиться над сохранением исторической памяти, за добрые инициативы и готовность работать в направлении их скорейшей реализации.

(по материалам Архангельской епархии)