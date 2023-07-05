Митрополит Корнилий прочитал проповедь о Иоанне Крестителе

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 июля, в канун праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, совершил всенощное бдение в Ильинском соборе областной столицы.

Владыке сослужило духовенство собора, пел квартет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

Рождество Иоанна Предтечи — это один из великих праздников. Великие праздники по значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. Рождество Иоанна Крестителя отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11).

Иоанн Предтеча жил примерно с 6—2 года до н. э. до 30 года н. э. Будущий великий пророк родился в семье праведных Захарии и Елизаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.

Иоанн был последним пророков среди множества праведников, предсказывавших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — потому что он пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем — потому что он крестил Спасителя в Иордане.

Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне — готовился к своему служению постом и молитвой. Носил грубую одежду, питался одними медом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-22).

Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после Рождества Христова приказал убить всех вифлеемских младенцев) заключил пророка в темницу за то, что тот обличал его преступном браке с Иродиадой. На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады Саломея танцевала для Ирода, и в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

(по материалам Архангельской епархии)