Архангельский психолог: Если в вашей семье наркоман, готовьтесь к испытаниям

Как вести себя близким и родным зависимого человека? Где созависимые могут получить психологическую помощь в этой тяжелой ситуации? Об этом рассказала Анна Толкачева, медицинский психолог реабилитационного центра «Новый путь» Архангельской областной клинической психиатрической больницы.

На грубость – прекращение диалога

– Как вести себя созависимому, если в семье или близком окружении есть наркоман?

– Постарайтесь избавиться от ложного чувства вины за проступки своего зависимого. Родители и родные склонны искать причины наркомании в прошлом, в методах воспитания и обстоятельствах. Это приводит к чувству вины. Но прошлое изменить нельзя, даже если основная причина развития зависимости именно там. Ещё один способ помочь себе и наркоману - установить жёсткие правила общения. Они не должны меняться ни при каких условиях. Например, в ответ на грубость – прекращение диалога с озвучиванием условий: «Мы продолжим разговор тогда, когда ты извинишься, и пообещаешь держать себя в руках». Важный момент: обязательно необходимо хвалить, поддерживать наркомана за конструктивные поступки.

– Родители и родственники наркоманов скрывают проблему, думая, что сами справятся. Но становится еще хуже – наркотики из их семей никуда не уходят. Что делать в этом случае?

– Первое – не скрывать факт наркозависимости близкого от других! Для созависимых очень соблазнительно сделать вид хотя бы на публику, что всё в порядке. Наркоман неосознанно воспринимает утаивание своей зависимости, как разрешение на нее. Необходимо выбить его из зоны комфортного употребления. Второе – позвольте наркозависимому прочувствовать последствия. Мир - логичное место. Если человек делает что-то, что разрушает его жизнь, в конце концов, она будет разрушена. Разговаривайте с зависимым близким человеком, но откажитесь от скандалов в пользу конструктивных диалогов. Начинайте разговор только в полном спокойствии, с чувством любви к вашему зависимому близкому. Избегайте оскорблений, обобщений, ярлыков. Не выдавайте свои додумывания за истину. Всегда будьте начеку: позаботьтесь о своем имуществе. Не оставляйте в открытом доступе ценные вещи, документы, деньги, кредитные карты и все то, что наркоман может превратить в вещество.

Помогут сообщества

– У человека в употреблении сложился свой круг общения, как «вырвать» его из этого круга?

– Старайтесь разлучить наркомана с обществом, где наркотики приветствуются. Но важно понимать, что наркоман легко найдет себе новый кружок по интересам, если не дать ему альтернативу в виде лечения, психологических групп, психолога и здоровой поддержки. Контролируйте уровень заботы и любви, которые вы хотите дать наркозависимому. Дайте понять, что его не будут принимать ЛЮБЫМ. Не делайте своей безграничной любовью из зависимого - младенца. Дайте понять вашему близкому, что вы готовы ему помочь. Вы можете выставить свои условия, при которых окажете помощь. И это будет справедливо, это будет бОльшим проявлением любви, чем готовность помогать всегда и в любой ситуации.

– Как созависимому человеку помочь себе психологически в этой тяжелой ситуации?

– В нашем регионе есть сообщества друзей и родственников наркоманов, куда можно обратиться за помощью и советом созависимым.

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