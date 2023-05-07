Алексей Белый рассказал о знаковых моментах в работе детского телефона доверия

17 мая в России отмечается Международный день Детского телефона доверия

Особое внимание – здоровью и безопасности юных северян.

В повестке дня Архангельской областной психиатрической больницы основные задачи в рамках Национальной стратегии в интересах детей. Главный врач больницы Амосов Виктор Александрович держит на контроле обеспечение безопасности и профилактики алко и наркозависимости среди детей и подростков. На постоянной основе он вместе с соратниками помогает практически и информационно детям и их родителям. Для главного врача, а также специалистов психиатрического и наркологического отделения помощи детям ГБУЗ АО «АКПБ» безопасность детей и их родителей в приоритете.

Специалист психиатрического и наркологического отделения Архангельской клинической психиатрической больницы Алексей Белый напомнил родителям и детям, что алкоголь и сигареты особенно губительны для юного организма, он рассказал о знаковых моментах работы детского телефона доверия:

- День Детского телефона доверия призван привлечь внимание к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи им. Уже совсем скоро лето и начнутся школьные каникулы, а пока учащиеся готовятся к сдаче экзаменов и последним общешкольным звонкам. Некоторые недобросовестные продавцы алкоголя, сигарет и других психоактивных веществ не дремлют в погоне за выручкой, к сожалению, продавая свой товар даже несовершеннолетним. Зачастую, как раз пик всевозможных отравлений этими веществами может приходится на это время, - сообщил Алексей Белый.

– Мы на постоянной основе информируем и предостерегаем детей и их родителей о пагубном влиянии алкоголя на организм человека, – рассказывает Алексей Белый. – Решая занять себя «выпивкой» человек надеется на мнимое снижение тревожности, скуки и улучшение настроения, тем самым попадает в «ловушку»: в приподнятом настроении выходит на улицу и может совершить преступление или же стать его жертвой.

Бросай курить!

- К сожалению, курение среди современных подростков тоже встречается не так уж и редко, - констатирует Алексей Белый.

– Очень часто, обращаясь к нам в отделение за помощью при зависимости от табакокурения, родители и дети задают такой вопрос: «Курение – это вид наркомании?» На, что мы им отвечаем, что наркомания – это состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению психоактивных веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами.

Как объясняет специалист, любая зависимость развивается по стадиям. Давайте рассмотрим, как развивается «привычка» (как ошибочно считают многие) к курению.

1. В течение первых пяти месяцев человек постепенно увеличивает количество выкуренных за день сигарет. Он ощущает бодрость и прилив энергии после перекура. В это время еще нет физической зависимости.

2. Через полгода процесс становится хроническим. При пропуске дозы никотина у зависимого отмечаются снижение работоспособности, перепады артериального давления. Длительность этого этапа индивидуальна и может составлять до 10 лет. Бросить курить самостоятельно практически невозможно, возникает синдром ломки.

3. Финальная стадия характеризуется тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, общим ухудшением самочувствия. Никотин оседает на поверхности жизненно важных органов. В это время человек выкуривает до трех пачек в день.

Привыкание к никотину развивается за счет его свойств. Уже через 2-3 минуты после вдыхания дыма вещество повышает активность клеток головного мозга и расширяет его сосуды. В этот момент человек испытывает расслабление, а затем прилив сил. Но эйфория исчезает через несколько минут. Зависимость возникает после закрепления в сознании этих ощущений, которые становятся новым условным рефлексом.

По статистике, только 5% курильщиков способны самостоятельно разорвать этот порочный круг. 80% имеют желание распрощаться с зависимостью, но не могут это сделать без медицинской помощи.

И именно невозможность бросить самостоятельно, срывы, попытки замещения (электронные сигареты, вейпы, айкос, никотиновые пластыри) наглядно показывают, что курение – это такая же патологическая зависимость от психоактивных веществ, только в этом случае им является никотин.

Куда идти за помощью?

– Очень часто дети и родители обращаются за помощью через детский телефон доверия нашего отделения, – рассказывает Алексей Белый.

– Психологическая помощь прочно вошла в нашу жизнь, и во многих школах есть специалисты, к которым можно обратиться в трудную минуту. Только вот визит к ним нередко вызывает беспокойство: как подойти, как сказать, вдруг кто-то увидит или узнает?

Бывает, что очный прием психолога приходится подождать в силу обстоятельств. А по поводу звонка возникают сомнения: насколько может помочь разговор со специалистом по телефону? Но не стоит сомневаться. Если возникла проблема – лучше начать действовать незамедлительно!

– От наших специалистов Детского телефона доверия помощь приходит сразу же, – говорит Алексей Белый.

– Быстро, доступно, бесплатно, анонимно. Это особенно важно, если вы срочно нуждаетесь в поддержке. Решившись позвонить, вы активно решаете проблему, и это гораздо мудрее, чем ежедневно страдать и быть недовольным. Просьба о помощи – не слабость, а признак заботы о себе. Если вы не представляете, как справиться с ситуацией, то благодаря вопросам наших специалистов сможете разобраться в причинах своего состояния, что поможет решить проблему. Вы испытываете сильные негативные эмоции, все держите в себе, поэтому устали от напряжения и тревоги. Во время разговора со специалистом вы сможете освободиться от груза своих переживаний. Возможность выговориться – уже полдела: пока человек не поделился наболевшим, он не способен объективно оценить ситуацию и найти из нее выход. Не стоит выбирать путь проб и ошибок, рискуя еще больше осложнить собственное положение. Получив своевременный совет и поддержку, есть возможность быстрее во всем разобраться и качественно изменить ситуацию. Или изменить отношение к ней.

Нужно понимать, что во время телефонного разговора вы получите поддержку и рекомендации опытных специалистов, а также ответы на вопросы: «Как воспринимать трудную ситуацию и как лучше реагировать?», «И как не надо?», «Как начать решать проблему?», «На какие свои ресурсы опираться?».

Вы получите инструменты и подсказки для решения проблемы в виде конкретных техник, приемов, действий, что качественно улучшит вашу жизнь.

Как поясняет специалист, даже если вас беспокоят вопросы, о которых неловко говорить с близкими и друзьями, то звонок на детский телефон доверия – это возможность свободно обсудить все, что беспокоит, конфиденциально и анонимно.

Разговор со специалистом может помочь и вашим друзьям. Если вы не знаете, как их поддержать, переживаете за их душевное равновесие, то ваш рассказ о личном опыте обращения на детский телефон доверия поможет им решиться принять своевременную помощь.

Проблемы и неприятности не любит никто, тем не менее, они периодически возникают в нашей жизни. Важно не зацикливаться на них, а преодолевать и идти дальше, ведь жизнь прекрасна и удивительна!

Номер детского телефона доверия отделения психиатрии и наркологии помощи детям: 68-51-04, наши специалисты всегда рады вам помочь!