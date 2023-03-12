Архангельские общественники требуют ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

Заместитель председателя Областного собрания депутатов Александр Дятлов внес в законодательное собрание Архангельской области законопроект, который наделит регионы полномочиями, которые дадут им возможность вводить дополнительные ограничения на время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.



По данному вопросу в последние годы был принят ряд решений. В частности, в Архангельской области, как и в большинстве субъектов, были увеличены размеры площади зала обслуживания посетителей. Минимальные размеры общей площади зала не могут быть менее 50 квадратных метров для муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области и менее 70 квадратных метров для городских округов региона.



- Но жалобы от жильцов продолжают поступать. Только в Северодвинске, в моем депутатском округе Заозерный, за 2022 год и начало 2023 года было совершено 211 вызовов сотрудников полиции в данные заведения в связи с нарушением общественного порядка, 100 вызовов скорой медицинской помощи в связи с травмами, побоями, алкогольной интоксикацией.



Не лучше ситуация и в других городах Поморья. И, учитывая, что предыдущие меры не полностью гарантируют жителям тишину и безопасность, теперь предлагается ограничить временные рамки реализации алкоголя.



По нашему мнению и мнению правительства Архангельской области, эта проблема является актуальной для многих субъектов Российской Федерации, неслучайно данная инициатива архангельских парламентариев уже поддержана коллегами из почти пятидесяти субъектов РФ.



Нельзя не отметить, что законопроект разрабатывался с учетом мнения общественности. Одним из его инициаторов стал Алексей Белый, специалист психиатрического и наркологического отделения помощи детям ГБУЗ АО «АКПБ», проводящий на постоянной основе профилактирующие рейды по городу и области совместно с депутатом Дятловым, полицией, УФСИН, КДН против употребления психоактивных веществ, как несовершеннолетними, так и их родителями.



— В психиатрическое и наркологическое отделение помощи детям ГБУЗ АО «АКПБ» периодически поступают звонки на телефон доверия с жалобами от родителей и их детей на то, что в жилых домах организованы так называемые наливайки, иначе говоря заведения в которых открыто продают алкоголь днем и ночью, их посетители систематически нарушают правопорядок и мешают как детям, так и их родителям.



Чаще всего наливайки располагаются на первых этажах жилых зданий с выходом на детские площадки. Кроме того, зачастую именно в наливайках продается нелицензированный алкоголь, из-за которого происходит более тяжёлая интоксикация не только у взрослых, но и у детей, так как некоторые недобросовестные совершеннолетние граждане идут на поводу у подростков и покупают им этот контрафакт, — рассказывает Алексей Белый.



Как показывает практика, наливайки обычно маскируют свою работу под видом псевдокафе.



— Кафе предполагает место, где есть специальное помещение как для обслуживания, так и для кухни. В наливайках такого обычно нет. Их главная задача — напоить посетителя. К сожалению некоторым недобросовестным продавцам неважно кто это будет, взрослый или ребенок, главное это прибыль.



Этим они и отличаются от заведений общепита. По своей сути своими действиями они пропагандируют в местах общественного питания продажу алкоголя несовершеннолетним.



Алкоголь и дети не совместимы. Для нашего психиатрического и наркологического отделения помощи детям безопасность детей и их родителей в приоритете, — отметил Алексей Белый.