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Валентина Сырова: "Вы отстояли великие ценности России"

Уважаемые ветераны и жители города Архангельска! Дорогие военнослужащие – защитники Отечества!

     От всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

 Великий подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны был и остается для нас ярким примером героизма, чести и духовного величия. Пусть наша благодарная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости, во имя добра и человечности!

     Особые слова благодарности выражаю участникам специальной военной операции по защите новых регионов России. Вы делаете все возможное и невозможное, чтобы отстоять великие ценности России: свободу, родной язык, народную память. Низкий вам поклон за мирное небо над головой!

  В этот дорогой для всех нас праздник желаю всем  крепкого здоровья, счастья, мира и душевного тепла! С Днём Победы!

Председатель Архангельской городской Думы  В.В. Сырова

 

09 май 08:22 | : Будни

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