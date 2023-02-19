Валентина Сырова: "Вы отстояли великие ценности России"

Уважаемые ветераны и жители города Архангельска! Дорогие военнослужащие – защитники Отечества!

От всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Великий подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны был и остается для нас ярким примером героизма, чести и духовного величия. Пусть наша благодарная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости, во имя добра и человечности!

Особые слова благодарности выражаю участникам специальной военной операции по защите новых регионов России. Вы делаете все возможное и невозможное, чтобы отстоять великие ценности России: свободу, родной язык, народную память. Низкий вам поклон за мирное небо над головой!

В этот дорогой для всех нас праздник желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и душевного тепла! С Днём Победы!

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова