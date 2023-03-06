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К чудотворной иконе Николая II можно прикоснуться в Новодвинске до вечера среды

     Чудотворная икона страстотерпца императора Николая II будет пребывать в Покровском храме Новодвинска до вечера 12 апреля. Храм открыт ежедневно с 8:30 до 18:30.

     Икона написана в 2018 году в Сербии, была освящена в древней церкви святого пророка Иеремии в местечке Вербовец близ города Смедерево в феврале 2019 года. Сербы чтят это место, ведь во время I Мировой войны в 1916 году там погибло около трех тысяч сербских солдат.

     Когда священник в сослужении четырех собратьев освящал икону, она замироточила. В храме было очень много верующих, все они с молитвой опустились на колени. Это было первое чудо от этой иконы.

     За эти годы икона прошла многими крестными ходами по благословению Патриарха Сербского Иринея — в Сербии, Черногории, Республике Сербской, в Косово и Метохии.

     Некоторое время назад икону привезли в Россию по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Сейчас образ находится в Спасо-Влахернском женском монастыре в Москве. В Архангельской епархии икона временно пребывает с января 2023 года. 

(по материалам Архангельской епархии)

10 апрель 09:28 | : Будни / Верую

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