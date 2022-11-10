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Чудотворная икона Николая II приехала на два дня в Архангельск

Чудотворная икона страстотерпца императора Николая II будет пребывать в Михаило-Архангельском кафедральном соборе 21 и 22 января.

Доставят образ 21 января к 17:00, в соборном храме он будет пребывать до 16:00 22 января.

Икона написана в 2018 году в Сербии, была освящена в древней церкви святого пророка Иеремии в местечке Вербовец близ города Смедерево в феврале 2019 года. Сербы чтят это место, ведь во время I Мировой войны в 1916 году там погибло около трех тысяч сербских солдат.

Когда священник в сослужении четырех собратьев освящал икону, она замироточила. В храме было очень много верующих, все они с молитвой опустились на колени. Это было первое чудо от этой иконы.

За эти годы икона прошла многими крестными ходами по благословению Патриарха Сербского Иринея — в Сербии, Черногории, Республике Сербской, в Косово и Метохии.

Некоторое время назад икону привезли в Россию по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Сейчас образ находится в Спасо-Влахернском женском монастыре в Москве.

(по материалам Архангельской епархии)

11 январь 09:15 | : Будни / Верую

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