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"Экипаж милосердия" лечил жителей холмогорских деревень

     Участники архангельского общества православных врачей совершили экспедицию в Холмогорской округ. С 17 по 19 марта «экипаж милосердия» трудился в поселке Светлом.

     Медики вели приемы в здании местной администрации.

     «Врачи, профессора СГМУ консультировали пациентов по вопросам сохранения здоровья, а также помогали решать вопросы госпитализации в Первую городскую больницу, детскую больницу и в Архангельскую областную клиническую больницу. Пациенты интересовались не только медицинскими вопросами, но и социально-психологическими, благодарили специалистов за бесплатную помощь», — пояснила организатор поездки, заведующая отделом истории медицины Анна Андреева.

     Профессор Надежда Воробьева принимала пациентов с заболеваниями крови, тромбозами, проблемами сосудов, тромбофлебитами, варикозной болезнью и другими. Профессор Валерия Макарова провела осмотры детей разного возраста. Профессор Александр Макаров решал вопросы пациентов с хирургической патологией. Невролог Александр Смолин, в основном, принимал пациентов с заболеваниями позвоночника. На прием к терапевту-эндокринологу, доценту Светлане Ивановой приходили пациенты с сахарным диабетом, узловым зобом, гипертонической болезнью. Доцент Евгения Щукина решала вопросы психологического характера.

     По словам Анны Андреевой, в организации поездки врачей приняли активное участие местные жители Надежда Красноруцкая и Надежда Пургина.

     Помимо работы гости помолились в местном храме в честь Спиридона Тримифутского и пообщались с настоятелем — священником Алексием Шумилиным. Отец Алексий в Холмогорском округе окормляет поселки Светлый, Белогорский, Луковецкий, Ухтострово, Чухчерема и другие населенные пункты. Храм в Светлом построен на средства местных жителей, священник приезжает в поселок вместе с волонтерами-подростками из разных деревень. Ребята помогают отцу Алексию в добрых делах.

     Профориентационная встреча со школьниками состоялась в культурном центре Светлого. Перед собравшимися выступили доцент Евгения Щукина и Анна Андреева.

     Светлый — рабочий поселок лесопромышленного комплекса, образован в 1979 году. Находится на границе Пинежского района и Холмогорского округа.

     Напомним, это не первая поездка православных врачей в районы области. Зимой «экипаж милосердия» трудился в деревнях на Пинежье. 

(по материалам Архангельской епархии)

23 март 09:12 | : Будни / Верую

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