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"Экипаж милосердия" прибыл в Пинежье

    Медики регионального отделения общества православных врачей совершили рабочую поездку в Пинежский район. Специалисты провели приемы в Суре, Веркольском монастыре, а также на подворье обители в Карпогорах.

    «Цель нашей поездки — консультативный медицинский осмотр населения, психологические консультации и просвещение, профориентационная работа со школьниками. За три дня работы 201 пинежанин получил квалифицированную помощь», — рассказала председатель регионального отделения общества православный врачей, доцент Северного государственного медицинского университета Евгения Щукина.

   Вместе с Евгенией Георгиевной в «экипаж милосердия» вошли: Надежда Воробьева, д.м.н. профессор, гематолог, флеболог; Александр Макаров, д.м.н., профессор, хирург; Константин Кривонкин, к.м.н., доцент, кардиолог; Елена Курганова, педиатр ГБУЗ АО Поликлиника № 2 и Данил Коробов, студент 4 курса лечебного факультета СГМУ. Организовали экспедицию врачей Анна Андреева и Евгения Щукина.

   Работу медики начали в Карпогорах. В стенах подворья Веркольского монастыря прошли приемы населения и консультации психолога. В библиотеке состоялась встреча со школьниками, о профессии врача ребятам рассказали Надежда Воробьева и Елена Курганова. Анна Андреева снабдила всех присутствующих информационными материалами о факультетах СГМУ. Кроме того, на психологическом лектории учащиеся узнали, как гармонизировать взаимоотношения в семье и в школе.

   «В Веркольском монастыре врачей ждали, многие пришли повторно на прием. — Продолжила Евгения Щукина. — Успешность работы врачей в монастыре связана еще и с тем, что хорошо налажено лекарственное обеспечение. Очень понравилась экскурсия, проведенная отцом Лазарем. Несмотря на занятость, наместник обители архимандрит Иосиф нашел время побеседовать с нами, разговор был насыщенным, важным и очень душеспасительным».

   Работу в Суре помогла организовать врач-стоматолог Екатерина Широкая, давний друг общества православных врачей. Медики работали в хороших условиях в здании местной больницы. «Почувствовать весь колорит этого удивительного края, родившего всероссийского батюшку Иоанна Кронштадтского помогла экскурсия по селу с Ольгой Мерзлой. По сложившейся традиции поездка прошла успешно. Мы получили много положительных отзывов от жителей», — отметила Евгения Георгиевна.

   «Выражаю благодарность команде православных медиков за заботу о людях, самоотверженный труд в благотворительной и, можно сказать, в миссионерской поездке по Пинежскому району. Польза от таких поездок не только в том, что пациенты, которым самостоятельно сложно выбраться в больницу, получают доступную квалифицированную медицинскую помощь, но и в том, что окружающие видят пример милосердного и жертвенного отношения к людям!» — сказал клирик Пинежского благочиния священник Сергий Корельский. 


07 февраль 09:11 | : Будни / Верую

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