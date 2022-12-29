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Митрополит Корнилий помолился в московском женском монастыре

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 января, в неделю 33-ю по Пятидесятнице, молился за Божественной литургией в храме святителя Николая Чудотворца в Звонарях города Москвы на подворье Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.

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Успенский Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь основан в 1891 году на месте явления Божией Матери. Здесь эстонские крестьяне в XVI в. нашли в ветвях дуба икону Успения Пресвятой Богородицы. Православные построили небольшую деревянную часовню, и все место стало называться Пюхтица, по-эстонски «святое место». На праздник Успения в дореволюционные годы сюда стекалось до десяти тысяч паломников. Вскоре рядом с деревянной часовней была возведена новая, более обширная, перестроенная в 1885 году в Успенскую церковь, где учрежден первый Пюхтицкий православный приход.

При участии Отделения Православного прибалтийского братства из местечка Иевве (ныне Йыхви) и губернатора князя Сергея Шаховского здесь была основана Пюхтицкая Успенская женская община, преобразованная вскоре в монастырь. Покровительство и духовную поддержку обители оказывал святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Усилиями митрополита Таллинского и Эстонского Алексия (Ридигера) в послевоенные годы обитель не была закрыта. По его инициативе в монастыре в 1986 году построен дом для «представительских целей» с домовой церковью святителя Алексия и великомученицы Варвары.

В 1990 году монастырский комплекс был расширен за счет крестильного храма Иоанна Предтечи.

В 2010 году в монастыре прошли торжества по случаю 100-летия Успенского храма.

В 1968-2011 гг. настоятельницей обители была схиигумения Варвара (Трофимова). Матушка Варвара скончалась 8 февраля 2011 г.

Решением Священного Синода от 5 октября 2011 г. (журнал № 128) игуменией обители назначена монахиня Филарета (Калачева), бывшая после кончины матушки Варвары и.о. настоятельницы монастыря.

В монастыре в настоящее время насчитывается 122 сестры. Пюхтицкие монахини несут послушание в Горненской обители Иерусалима, на подворьях в Москве и в Когалыме, в Илиинском скиту Васкнарвы, четырнадцать бывших насельниц обители возглавили вновь открывшиеся монастыри Русской Православной Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)

30 январь 09:16 | : Будни / Верую

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