"Будем по примеру святых приносить плоды покаяния!"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 января, в неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.
Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.
По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами за богослужением слышали евангельское слово о том, как Господь наш Иисус Христос после Крещения от Иоанна на Иордане и сорокадневного поста в пустыне вышел на общественное земное служение и сказал первые слова Своей проповеди. Что же сказал Христос Спаситель? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — обратился Господь к человечеству. Почему же Он вышел на проповедь именно с этими словами? Потому что без покаяния невозможно войти в Царство Небесное. Недаром пророк Исаия говорит такие слова: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет». О какой тьме и о каком свете идет речь? Люди, в Галилее, куда пришел Господь наш Иисус Христос с первыми словами проповеди, жили по соседству с язычниками и приняли многие языческие обычаи, поэтому пребывали во тьме. К ним пришел Свет — Христос, Сын Бога Живаго, Который пришел ради нас и ради нашего спасения на землю для того, чтобы призвать всех нас в Царство Божие.
Откликнулось ли человечество на призыв Спасителя? Покаялись ли люди? Если обратимся к истории, то увидим, что многие люди восприняли слова Господа и стали приносить покаяние, преображать свою жизнь. Слово «покаяние» в переводе с греческого языка означает изменение многогреховной жизни. Примером покаяния для всех нас служит святая преподобная Мария Египетская, которая познала тяжелейшую степень греховности, но через покаяние достигла величайшей святости. Однажды она пришла в Иерусалиме в храм Воскресения Христова на поклонение Кресту Христову. Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой силой и никакими усилиями не могла войти в него. Она поняла, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту. С глубоким покаянием она стала молить Бога простить грехи, обещая исправить свою жизнь. У входа в храм Мария увидела икону Пречистой Богоматери и стала просить Владычицу мира заступиться за нее перед Богом. Царица Небесная умолила Своего Божественного Сына, и Мария почувствовала облегчение на душе, смогла войти в храм и покаялась во всех своих грехах, причастилась Святых Христовых Таин и затем вновь услышала глас своей Попечительницы, Пресвятой Богородицы Которая желает всем спасения и любит тех, кто любит Ее Божественного Сына и служит Ему. Царица Небесная сказал такие слова: «Мария, иди за Иордан, и там обрящешь покой». В течение многих лет Мария жила в пустыне, не видя людей, каялась , приносила Богу плоды покаяния. Когда ее встретил преподобный Зосима, он был удивлен тем, что во время молитвы преподобная Мария возносилась над землей, стояла на воздухе. Иордан она прошла «яко по суху», и множеством даров наградил ее Господь за ее покаяние. Святой мученик Варвар до покаяния был разбойником, он погубил более трехсот человек, из них двое были священниками. Казалось бы, какое покаяние сможет спасти этого человека!? Но это лишь кажется! Однажды Господь постучал в его сердце, и он раскаялся во всех своих грехах и добрым подвигом подвизался пред Господом Богом, а затем сподобился мученического венца. Преподобный Нифонт с юности был добрым христианским отроком, но когда стал возрастать, сверстники увлекли его во многие страшные греховные падения. Однажды он встретил своего давнего друга Никодима, и когда тот увидел Нифонта, сказал ему: «Поверь мне, брат, я никогда тебя таким не видал, как теперь: у тебя лицо страшное, как у ефиопа». Эти слова перевернули всю его жизнь, он тотчас же обратился ко Господу, раскаялся во всех своих согрешениях и всю оставшуюся жизнь он провел в труде, посте и молитве, и Господь сподобил его войти в Царство Небесное. Будем и мы, возлюбленные во Христе братья и сестры, по примеру многих угодников Божиих, которые обратились к Богу в покаянии и принесли ему не только слова, но и плоды покаяния, о которых учил святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, ставший пророком покаяния. Пусть он, любвеобильный, научит нас истинному покаянию, чтобы и мы изменили нашу жизнь к лучшему, очистились от грехов и обратились ко Господу Богу. И Он по Своей неизреченной милости и человеколюбию — верим — примет наше покаяние, ибо именно со словом о покаянии обратился Господь в Евангелии ко всем народам.
Сегодня мы с вами, возлюбленные во Христе, имеем особую благодатную возможность молиться пред образом святого царственного страстотерпца императора Николая. Сей образ привезен в наш град из далекой Сербии, после своего написания он прославился многими чудесами. Первым таким событием стало мироточение иконы во время ее освящения. Духовенство и верующие, которые молились в тот час в храме Божием, увидели, как капли святого мира выступали на этом образе. Многие люди, которые с верой и любовью прибегают к молитвенной помощи царя мученика и горячо молятся пред этим цельбоносным образом, обретают то, что просят у Господа Бога. Мы верим и знаем, что царь мученик Николай Второй у Престола Божия молится за свое земное Отечество, и мы обращаемся к угоднику Божию, чтобы он в сие нелегкое время возносил молитвы о державе нашей и помогал всем, кто обращается к нему, испрашивал нам у Господа Бога великие и богатые милости. Пусть его жизненный подвиг научает нас любить Отечество наше, Русь Святую, ибо он до конца оставался верен Святой Христовой Церкви и своему Отечеству. Он испил чашу страданий до конца вместе со своим народом, который вверил ему Господь. У него была возможность вместе с семьей покинуть Родину, но он отказался, пошел на страдания и получил мученический венец от Господа Бога. Молитвенное предстательство святого царственного страстотерпца императора Николая да хранит всех нас на всех путях жизни нашей во веки веков. Аминь!
С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)