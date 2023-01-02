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В аэропорту "Архангельск" прошли командные учения

В аэропорту «Архангельск» совместно с МЧС России по Архангельской области развернулись масштабные командные учения по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах инфраструктуры воздушного транспорта.

 По легенде учений при заходе на посадку у воздушного судна Boing 737-500 произошёл отказ одной силовой установки, из-за чего воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку в аэропорту «Архангельск», не долетев до взлётно-посадочной полосы около 500 метров. В результате жесткого приземления произошло разрушение шасси самолета с последующим возгоранием. В самолете находилось 35 пассажиров, 6 членов экипажа. В следствии аварии 8 погибших, 5 пострадавших.

 Главными задачами мероприятия были отработка действий и совершенствование организации и проведения аварийно-спасательных работ аварийно-спасательной командой аэропорта «Архангельск» совместно с другими организациями и ведомствами, отработка навыков тушения воздушного судна, поиска и деблокирования пострадавших, оказания им помощи и эвакуации в безопасные районы, а также предотвращения дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами, а также совершенствование практических навыков командно-руководящего состава по организации и управлению аварийно-спасательными работами при возникновении аварийной обстановки на аэродроме Архангельск.

 Всем условным пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. С поставленной задачей все службы справились.

 Отметим, что аварийно-спасательная команда аэропорта «Архангельск» тренируется регулярно. После каждой тренировки проходит разбор действий всех служб, все выводы учитываются в дальнейшей работе.


21 январь 10:30 | : Будни

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