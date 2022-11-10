Самолет, летевший в Котлас, совершил вынужденную посадку

Самолет с трещиной на стекле совершил вынужденную посадку в вологодском аэропорту.
В Вологодской области совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург-Котлас. Авиационный инцидент произошел накануне.
Речь идет о самолете Як-40 "Вологодского авиационного предприятия". Во время полета на правом стекле в кабине воздушного судна образовалась трещина. В итоге самолет был вынужден приземлиться на аэродроме города Вологды. Пострадавших нет, посадка прошла в штатном режиме.
В итоге с помощью резервного борта пассажиров доставили в Великий Устюг, а уже оттуда автомобильным транспортом отправили в Котлас.
По факту инцидента проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.
Напомним, позавчера такую же вынужденную посадку совершил в НАО самолет АН-2 внутриокружных авиалиний. Увы, в этом случае без жертв и пострадавших не обошлось…