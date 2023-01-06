"Только с каникул вышли". Россияне против выходного в Старый Новый год

Только каждый третий россиянин хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником, каждый второй — против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Отмечать старый Новый год в этом году собирается каждый четвертый россиянин (25%). Это на 2 п.п. больше, чем год назад (дата выпала на пятницу), однако в целом популярность этого праздника снижается: если в 2012 году Новый год по старому календарю встречали 46%, то в 2015-м — уже 30%, а в 2021-м — только 26%. И судя по комментариям респондентов, чаще всего сегодня речь идет не про обильное застолье, а про домашнее скромное чаепитие. На работе старый Новый год отпразднуют только 3%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями.
Только каждый третий россиянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 56%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: «Только с каникул вышли!»
За дополнительный выходной 13 января чаще выступают опрошенные до 34 лет, хотя праздновать старый Новый год больше свойственно старшему поколению. Те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., выступают за дополнительный выходной чаще россиян с доходом от 80 тыс. руб., хотя последние в этом году чаще планируют отметить Новый год по старому стилю.