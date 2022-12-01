Алексей Белый: новогодние праздники - не повод напиваться по-свински

Не за горами всеми любимые новогодние праздники и школьные каникулы. Не дремлют и недобросовестные продавцы алкоголя, сигарет и других психоактивных веществ в погоне за выручкой, к сожалению, выявляться факты продажи интоксикантов и подросткам.
В связи с этим, до новогодних праздников мы побеседовали с специалистом отделения психиатрии и наркологии помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексеем Белым, который напоминает родителям, что алкоголь и дети — не совместимы.
— Мы на постоянной основе информируем и предостерегаем детей и их родителей о пагубном влиянии алкоголя на организм человека, особенно в условиях вирусной пандемии.
Решая занять себя «выпивкой» в сложный эпидемиологический период человек надеется на мнимое снижение тревожности, скуки и улучшение настроения, тем самым попадает в «ловушку»: в приподнятом настроении забывает соблюдать меры профилактики, нарушает режим изоляции, выходит на улицу, контактирует с бессимптомными носителями или легко болеющими людьми, заражается и распространяет вирус дальше.
Употребление алкоголя может вызывать снижение иммунной защиты от вирусной инфекции и повышение восприимчивости к пневмонии. Употребление алкоголя во время лечения коронавирусной или другой респираторной инфекции, может привести к осложнениям и однозначно ухудшает течение заболевания. Часть алкоголя выводится через легкие, что дополнительно делает их уязвимыми.
Алкоголь для большинства наших соотечественников выступает обязательным атрибутом праздника. Многие, к сожалению, не отказывают себе в рюмке-другой и в будни, считая, что ничего страшного из-за этого не случится. Однако ученые в данном вопросе категоричны: любая доза спиртного негативно влияет на печень, — поясняет Алексей Белый.
Мы спросили эксперта, как алкоголь влияет на печень? Какой путь проходит алкоголь в теле человека?
- После того как алкогольный напиток попадает в желудок, он оказывает следующее воздействие на организм.
При контакте слизистой с этиловым спиртом происходит ее частичное растворение, всасывание молекул вещества и поступление их в кровоток. Разбавленный пищей и желудочным соком, алкоголь переходит в кишечник и оттуда еще более интенсивно проникает в кровь, лимфу, подкожную клетчатку и прочие системы, содержащие воду.
После проникновения алкоголя в головной мозг человек ощущает симптомы опьянения, а организм подает сигнал всем органам, что нужно избавляться от чужеродного опасного вещества. Печень на этом этапе начинает активно нейтрализовывать этанол. Этот орган во время «очищения» накапливает продукты распада алкоголя:ш уксусный альдегид и уксусную кислоту, которые являются сильнейшими ядами. Под их воздействием происходит окисление клеток и спайка эритроцитов.
Естественным следствием процесса нейтрализации выступают увеличение печени и ее воспаление, так как это стимулирует ускорение вывода вредных соединений из организма. Но, к сожалению, клетки органа сами гибнут и повреждаются в неравной борьбе с токсинами. На полное «очищение» у печени в среднем уходит 20 часов.
- Какие болезни печени вызывает алкоголь?
- Некоторые полагают, что пивной алкоголизм менее опасен, чем водочный. На самом деле описанная биохимическая реакция одинакова во всех случаях независимо от крепости употребляемого напитка. Недаром у людей, которые злоупотребляют спиртным, часто встречаются следующие нарушения в работе печени:
разрушение и перерождение гепатоцитов — на месте здоровой ткани постепенно образуются соединительные и жировые клетки, которые не способны полноценно выполнять функции печени; на последней стадии болезни развивается смертельно опасная болезнь — цирроз;
замедление выработки желчи — также отмечается повреждение желчных протоков и образование камней, что крайне отрицательно влияет на способность организма переваривать пищу;
увеличение печени (гепатомегалия) — если она становится значительно больше стандартных размеров, то может пережимать важные сосуды и сдавливать соседние органы, мешая их нормальной работе;
снижение естественной защиты печени от инфекций — зачастую у людей, регулярно употребляющих спиртное, отмечается повышенная восприимчивость к возбудителям гепатитов.
Предотвратить такое развитие ситуации поможет только своевременно обращение в специализированное лечебное заведение для лечения алкоголизма. Лишь полностью отказавшись от спиртного, можно остановить разрушительное воздействие этанола на организм.
Помните, что:
употребление алкоголя не защищает от инфицирования COVID-19;
не существует безопасного уровня потребления алкоголя;
этиловый спирт только в концентрации более 60% — эффективен для дезинфекции поверхностей;
алкоголь не обладает дезинфицирующим действием при употреблении внутрь.
Между тем, у пивного алкоголизма есть серьёзные последствия.
Многие до сих пор уверены в безобидности этого напитка, который очень легко на ежедневной основе вписывается в привычную жизнь. Но отказаться от него становится очень сложно. Если вы не можете представить себе конец рабочего дня без бутылочки пивка, это говорит о большой вероятности развития пивного алкоголизма.
А теперь посмотрите, какие последствия он за собой влечет:
Сбой в функционировании поджелудочной железы, которая в первую очередь страдает от злоупотребления пивом;
Увеличение уровня сахара в кровяном токе;
Рыхлое тело с большим «пивным» животом;
Значительное увеличение массы тела;
Приобретением лица сине-бордового не эстетичного оттенка;
Появление характерных мешочков под глазами;
Появление сильной одышки даже при незначительных физических нагрузках;
Возникновение болевого синдрома в районе ребер, а также поясничного отдела;
Общая слабость и ухудшение самочувствия;
Гормональный сбой;
Половая дисфункция.
И это далеко не все, также — снижение интеллектуальных функций, деградация личности, нарушение памяти… И с каждым днем ситуация будет только ухудшаться. Обратитесь за помощью, пока еще не поздно!
- Как отказать, когда предлагают алкоголь?
- Выздоравливающие зависимые рано или поздно сталкиваются с ситуацией, в которой им навязчиво предлагают выпить. Это могут быть новогодние, семейные праздники, корпоративы и т. д., где люди не понимают вашу причину отказа от алкоголя и пытаются уговорить вас выпить. Итак, если вы не хотите озвучивать информацию о своей зависимости, вы можете воспользоваться следующими способами:
Обозначьте твердо и уверенно свою позицию.
Нет желания, нет и действия. Самое простое решение — это прямо сказать НЕТ. Важно помнить, что вы говорите НЕТ алкоголю, а не людям! Вы не замыкаетесь в себе, а также участвуете в мероприятии, только не пьете.
Придумайте причину отказа заранее.
Если вы знаете, что просто НЕТ не сработает, озвучьте причину. Например, это может быть «Я за рулем», «Я принимаю антибиотики», «У меня аллергия на спиртное».
Выберите альтернативу. Наполните бокал безалкогольным коктейлем, и вы не будете выделяться среди остальных. Смените тему или переведите фокус внимания на другого человека. Пьяных людей легко переключить на другую тему, если алкоголь не является смыслом их жизни.
Помните причину, по которой вы осознанно отказываетесь от спиртного. Это поможет вам быть убедительнее в своем отказе.
Можно просто уйти, например, когда закончится официальная часть. Зачем вам находиться там, где вы чувствуете дискомфорт.
-Вывод из запоя, что же это такое?
- Вывод из запоя спасает жизнь и здоровье человека, попавшего в сильную алкогольную зависимость. Длительное, регулярное употребление спиртных напитков приводит к выработке пагубной привычки. Очередная доза алкоголя воспринимается человеком как «лекарство», чтобы снять похмелье. И так будет продолжаться снова и снова, если вовремя не остановиться и не разорвать этот порочный круг.
Запой опасен тем, что организм подвергается длительной атаке этанола и продуктов его распада. Опасные вещества разрушительным образом действуют на работу организма и психики. У алкоголика наблюдается нарушения в работе почек, сердца, печени.
Страдает нервная система, артериальное давление снижается до критических показателей, может случиться отек головного мозга. Нейтрализуя последствия действия алкоголя, врачи, без преувеличения, спасают пациента от летального исхода и необратимых процессов в организме.
Выведение из запоя — это экстренная мера, когда доза этанола в крови катастрофически высока и пациенту требуется срочная помощь. Процедура не является полноценным лечением от алкогольной зависимости, но может стать начальным этапом в борьбе с алкоголизмом. Услуга по выводу из запойного состояния оказывается в стационаре и на дому.
Быстрый выезд бригады врачей на дом позволяет облегчить состояние алкоголика, когда ему срочно нужна медицинская помощь. В привычных домашних условиях пациент охотнее идет на контакт со специалистом. Человеку ставят капельницу, а его родственникам рассказывают о дальнейших действиях по поддержанию стабильного состояния пациента. В специализированном лечебному учреждении выведение алкоголиков из запоя проводится в несколько этапов:
Детоксикация — это интенсивное очищение организма больного от этанола и его составляющих. Метод также широко применяют и в наркологии. Детокс позволяет быстро вывести опасные вещества с помощью капельницы. Состав вводимых в кровоток элементов подбирается врачом индивидуально и зависит от возраста больного, степени опьянения, физического и эмоционального состояния. Во время действия капельницы больной находится под наблюдением врачей. Они контролируют изменения в его состоянии.
Восстановление — на этом этапе акцент делается на нормализацию работы организма. Нарколог назначает пациенту лекарственные препараты, поддерживающие функции пораженных алкоголем органов: почек, поджелудочной железы, печени. Если психологическое состояние больного нестабильно, ему дополнительно назначают лекарства, предупреждающие возникновение расстройств нервной системы.
Психологическая помощь — специалисты оказывают эмоциональную поддержку вышедшему из запоя человеку. Поддерживающие, мотивационные беседы проводятся в группах и индивидуально. Комфортная эмоциональная среда положительно влияет на психологическое состояние человека, и во многих случаях алкоголики принимают решение полностью вылечиться от пьянства.