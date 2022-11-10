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Зима-холода: почему северянам опасно алкоголизироваться в морозную погоду

Столбик термометра может упасть до минус 25 градусов, а возможно и больше. Самое время утепляться — зима вовсю шагает по Архангельской области! Об опасности употребления алкоголя в морозную погоду предупредил северян специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый :

 Алкоголь на морозе действительно опасен! Это подтверждают и цифры статистики. От переохлаждения в России каждый год умирает около 15 000 человек. Из них 2/3 —мужчины разных возрастов. Большинство из них замерзает в черте города, находясь в пьяном состоянии. Причина этого – нежелание окружающих помогать пьяному человеку.

 70% погибших от переохлаждения находят вблизи их места жительства. Со стороны они похожи на жертв насилия – исцарапанные, покусанные пальцы, ссадины и кровоподтеки, разбросанная одежда. Однако все это – всего лишь следы борьбы пьяного с холодом.

 Рассмотрим какую же опасность несет потребление алкоголя в морозную погоду:

1). ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО ТЕПЛА. Любой алкоголь воздействует на сосудистый центр головного мозга, в результате происходит расширение кровеносных сосудов тела и головы, возникает ложное чувство тепла. Из-за этого человек перестаёт обращать внимание на опасную угрозу холода и стужи, что может привести к переохлаждению и обморожению.

 2). СНИЖЕНИЕ НЕРВНОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА. Под воздействием алкоголя снижается нервная реакция организма, из-за которой человек может вовремя не заметить факт обморожения рук или ног.

 3). ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ. Выпитый в холодную погоду человеком алкоголь дезориентирует его, и он может потерять контроль количества потребляемого им алкоголя.

 4). МАЛОПОДВИЖНОСТЬ. Употребление алкоголя в мороз делает человека малоподвижным и уязвимым перед морозной стихией, что может повлечь за собой смерть.

 5). ЗАБОЛЕВАНИЯ. Также стоит учитывать, что употребление на морозе алкогольных напитков может привести к различным респираторным заболеваниям.

 Полезнее в мороз согреваться горячим чаем, правильно питаться и больше двигаться! А также соблюдать Трезвость! - резюмировал Алексей Белый.

11 декабрь 11:36 | : Будни

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