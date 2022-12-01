Архангельские депутаты в гостях у Валентины Петровой и пансионата "Забота"

Почетного гражданина города Архангельска Валентину Петрову и всех постояльцев пансионата для пожилых людей «Забота» с Новым годом поздравили депутат Госдумы Елена Вторыгина, председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани и руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской гордуме Иван Воронцов.
В настоящий момент Валентина Петрова проходит курс реабилитации и лечения в пансионате «Забота».
Депутаты поздравили постояльцев с наступающими новогодними праздниками. Гости привезли свежие фрукты и памятные сувениры. Также передали десятки килограммов яблок свежего урожая от предпринимателя Зохита Машарипова.
Михаил Авалиани познакомил гостей с возможностями учреждения для людей старшего поколения.
По словам Валентины Сыровой, все, кто общается с Валентиной Петровой, отмечают её отзывчивость, желание и умение прийти на помощь.
«Посмотрели, в каких современных условиях постояльцы живут и проходят курсы реабилитации и лечения. Всё на очень высоком уровне», - отметила в ходе встречи Валентина Сырова.
«Валентина Петрова - очень уважаемая и узнаваемая личность в нашем городе, заслуженный учитель. Более сорока лет своей жизни отдала обучению и воспитанию наших детей и внуков, долгие годы была директором школы. И сегодня Валентина Николаевна продолжает вести «Уроки мужества», активную патриотическо-просветительскую деятельность среди молодежи», - добавил Иван Воронцов.
Оценивая работу пансионата, Елена Вторыгина отметила, что учреждение не стоит на месте. Здесь есть несколько хозяйственных проблем, но самое главное – как здесь живется людям.
«Мы посмотрели палаты, пообщались с постояльцами, и я вижу, что это не постановочные вещи – людям здесь комфортно. Кто-то попал сюда по семейным обстоятельствам, кто-то по здоровью, и наша задача как депутатов всех уровней власти – создать комфортные условия для проживания. Пока мы заботимся о старшем поколении, наша совесть чиста. Правильно говорит президент России, что сегодня государство нацелено на долголетие, независимо от того, где ты живешь, и важно обеспечить и качественное медобслуживание, и хорошее питание, условия для проживания, организовать культурную программу, потому что человек не может быть закрыт в четырех стенах. И здесь, в «Заботе», созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома и не были обделены», – отметила Елена Вторыгина.
В завершение встречи постояльцы пансионата передали гостям мягкие символы предстоящего года, сделанные своими руками.