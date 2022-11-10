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Сергей Самодов везет в Архангельск театральный "Оскар"

Премия Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров летит из Москвы в Архангельск. Ее везет директор АрхДрамы Сергей Самодов как лучший театральный менеджер 2022.

 Что такое премия ВФТМ? Можно сказать, это «Оскар» для театральных управленцев. В премии принимают участие театральные менеджеры до 40 лет со всей страны. Представляют свои успешные проекты в виде кейса: организация фестиваля/проекта, организация гастролей, комплексное ведение социальных сетей, спонсорская интеграция, создание театра/студии/школы, значительные позитивные изменения в системной работе театра (команда/доходы/PR и др.), онлайн-проекты и любые иные проекты.

Наблюдатели полагают, что решающую роль в решении жюри стала развиваемая в Архангельске тема «театр-горожане» с локальными экскурсиями по городу. Именно ее и продвигает Сергей Самодов.

Редакция присоединяется к поздравлениям!

 

13 декабрь 13:40 | : Культура

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