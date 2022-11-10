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После эпидемии россияне стали более трепетно относиться к Новому году

Сегодня россияне заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Очень любит Новый год 31% россиян, еще 33% любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28%. Не любят Новый год 4%, а 1% признается, что просто ненавидит новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку».

 Теплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 71%), а тех, кто относится к нему спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин. В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тыс. руб., — чаще россиян с меньшими доходами. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.

 По сравнению с прошлым годом увеличилось число тех, кто очень любит Новый год: «Наконец-то все вместе! 2 года не собирались из-за ковида».

12 декабрь 07:09 | : Будни

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