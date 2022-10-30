К Новому году Великий Устюг украсят заключенные из Котласа

На родине российского Деда Мороза установят лавочки и урны, изготовленные на производственном участке осужденными исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас).
Заказ на изготовление объектов благоустройства поступил от муниципального бюджетного учреждения культуры г. Великий Устюг. Отбывающими наказание было сделано четырнадцать скамеек и урн. К работам были привлечены трудоустроенные на участке деревообработки и сварщик Центра трудовой адаптации осужденных ИК-4. Заказ был выполнен менее, чем за месяц. Его общая стоимость почти 325 000 рублей.
Все изделия для уличного пространства выполнены в современном стиле. Металлический каркас скамеек изготовлен из конструкционной стали и покрыт полимерной краской черного оттенка, также здесь использовалась древесина хвойных пород, которая впоследствии покрывалась морилкой и лаком, чтобы изделие не подвергалось воздействию осадков и перепадам температур. Металлические урны на 30 литров выполнены с элементами холодной ковки и оснащены механизмом опрокидывания, а также покрыты грунт-эмалью, которая защитит от коррозии.
Отметим, что благоустройство городских территорий Поморья малыми архитектурными формами, различными комплексами много лет является визитной карточкой учреждений УФСИН России по Архангельской области. Выполнение подобных заказов позволяет решать задачи по трудовой занятости лиц, отбывающих наказание.