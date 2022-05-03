В правительстве Архангельской области обсудили приезд Патриарха Кирилла

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 августа принял участие в рабочем совещании в региональном правительстве. Возглавили встречу первый заместитель губернатора Архангельской области — председатель правительства региона Алексей Алсуфьев и первый заместитель главы региона, руководитель администрации губернатора и правительства области Ваге Петросян.
Участие в совещании приняли начальник регионального управления МВД Александр Прядко, врио начальника управления Росгвардии по Архангельской области Олег Антропов, министр связи и информационных технологий области Павел Окладников, министр транспорта региона Сергей Роднев, глава Архангельска Дмитрий Морев и другие представители власти.
Встречу посвятили вопросам завершения строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора. Рассматривались различные аспекты подготовки главного храма Архангельской епархии к освящению, которое совершит 19 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Также обсуждались вопросы, связанные с организацией в соборе торжественного богослужения и подготовкой визита Его Святейшества в Архангельск.
Митрополит Корнилий поблагодарил всех участников встречи за эффективную работу и пожелал помощи Божией в дальнейшем выполнении служебных задач.
Отметим, что Предстоятель Русской Православной Церкви принял приглашение губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия посетить регион во время встречи, которая состоялась 8 июля 2022 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
По словам Святейшего Патриарха Кирилла, тема развития Русского Севера является для него приоритетной. «По милости Божией мне удалось проехать по всему Северу — от Мурманска до Владивостока, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Я был во всех городах и крупных населенных пунктах, побывал в устье всех великих рек и посетил практически все приходы на этом маршруте — для того чтобы лучше понять, что сегодня происходит в духовной жизни наших людей на Севере».
«Само наименование "Архангельск" говорит о месте, которое город занимает на этом маршруте — и с исторической, и с духовной точки зрения, и с точки зрения присутствия Русской Церкви. Архангельск всегда был важнейшим опорным пунктом для освоения Севера и для осуществления миссии Русской Православной Церкви», — подчеркнул Святейший Владыка.
«Поэтому хотел бы Вас заверить в своем особом внимании и к Архангельской области, и вообще к северу нашей страны», — добавил Предстоятель.