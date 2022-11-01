За введение единой школьный формы голосует меньше половины родителей

Министерство просвещения планирует ввести единую школьную форму. Эту инициативу поддерживают 4 из 10 родителей учеников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны, в т. ч. родители школьников.
Школьную форму как таковую поддерживают 6 из 10 россиян: 42% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 18% — за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. 3 из 10 россиян считают, что школьная форма совсем не нужна. Причем чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (38%). Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.
Интересно, что с 2006 года количество приверженцев единой школьной формы растет, а число сторонников того, чтобы регламенты одежды устанавливали школы, — снижается. Доля противников «уравниловки» в одежде изменилась незначительно.
Среди родителей школьников сторонников школьной формы примерно столько же, сколько и в целом среди экономически активных россиян (62%): за единый стандарт в одежде детей выступают вдвое чаще, чем за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ (41 и 21% соответственно).
Отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей (47 и 36% соответственно). Родители учеников среднего звена инициативу Минпросвещения поддерживают активнее родителей младше- и старшеклассников.