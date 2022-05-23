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Уникальная находка в храме Нижней Золотицы

Участники проекта «Добровольцы Зимнего берега» провели четыре дня в экспедиции на побережье Белого моря. В состав группы вошли священнослужители и миряне.

Волонтеры потрудились в четырех храмах, расположенных в деревнях Куя, Козлы, Верхняя и Нижняя Золотица. Особое внимание группа уделила благоустройству церкви Антония Сийского в Нижней Золотице. В советское время в храме действовал клуб, поэтому все помещение его было занято креслами и скамейками.

«Силами команды добровольцев мы расчистили деревянную церковь от многолетнего мусора, разобрали две неработающие печи и вынесли кирпич, укрепили перекрытие алтаря. К работе подключились и местные жители. Кроме того, волонтеры доставили в церковь новую мебель — столы и скамьи», — рассказала руководитель проекта Ольга Воронова.

По словам Ольги, настоящим чудом участники экспедиции назвали следующее: когда они стали снимать ветхую обшивку стен алтаря, под фанерой обнаружили старинные иконы. Эти образы раньше украшали иконостас храма, и местные жители смогли сохранить их, спрятав под обшивку.

После Божественной литургии в помещении церкви открылась первая выставка по истории православия на Зимнем побережье Белого моря. Тексты на информационных стендах повествуют, какие поселения относились к владениям Сийского и Соловецкого монастырей, рассказывают о храмостроительстве на Севере, служившем там духовенстве, а также о святых Никаноре и Исаии Ручьевских, которые подвизались в соседней с Золотицей деревне Ручьи.

Напомним, добровольческая экспедиция — часть проекта «Золото Золотицы», который стал победителем конкурса «Православная инициатива».

(по материалам Архангельской епархии)

26 август 09:23 | : Культура / Верую

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