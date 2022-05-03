Архангельская колония получила миллионный грант на профобучение сидящих

В образовательном учреждении №2 ФСИН России, расположенном на территории исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), будет реализован проект "Путь к свободе". Он вошел в число победителей второго конкурса грантов губернатора Архангельской области.
Соревнование между активистами и общественниками направлено на поддержку целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. У преподавателей ОУ-2 за плечами успешная реализация президентского гранта, когда удалось усовершенствовать материально-техническую базу учреждения для обучения осужденных специальности “Слесарь по ремонту автомобилей”. Главный помощник педагогов – архангельская региональная общественная благотворительная организация "Рассвет", которая на протяжении многих лет сотрудничает с УФСИН России по Архангельской области, совместно реализуя социально-значимые проекты, направленные на оказание помощи и работу с лицами, преступившими закон.
Получение образования в период отбывания наказания – одна из возможностей не вернуться в места лишения свободы вновь. В 2021 году в образовательном учреждении №2 была введена новая профессия по программе профессионального обучения "Пожарный". Востребованность данной профессии подтверждена жизненными реалиями, а также потребностью наличия кадров на уровне региона. АРОБО "Рассвет" вместе с преподавателями подготовили проект "Путь к свободе", благодаря которому хотят развить профессию «Пожарный». Размер гранта на реализацию идеи - 994 915 рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта составит 1 153 915 рублей. Планируется закупить тренажер для пожарных, моделирующий использование средств пожаротушения, а также приобрести электронные учебные плакаты и необходимую литературу для занятий.