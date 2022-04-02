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В Архангельской области конкуренция среди пиарщиков почти 6 человек на место

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили какими качествами обладают специалисты по связям с общественностью, какую работу ищут, и какие условия предлагают им работодатели.

С начала года на hh.ru опубликовано около 33 000 резюме соискателей из PR-сферы Соискатели из регионов СЗФО разместили в этом году более 5 000 резюме, это составляет 16% от всего объема резюме по стране на данный момент. Кроме петербургских пиарщиков на Северо-Западе также активно ищут работу PR-специалисты из Калининградской области – они разместили 3% резюме от всего объема в СЗФО, мурманские, архангельские, псковские, новгородские, ненецкие пиарщики, а также специалисты из Ленобласти, Коми и Карелии также нуждаются в работе (по 1% в каждом регионе).

Уровень конкуренции среди соискателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в целом по стране за первое полугодие 2022 вырос с 3,8 до 4,3 резюме на вакансию. В регионах СЗФО ситуация не такая однозначная: самая высокая конкуренция среди пиарщиков наблюдается в Коми (более 8 человек на одно рабочее место), на втором месте по сложности нахождения работы – Калининградская область (более 6 человек на место), на третьем – Архангельская область (5,8 резюме от пиарщиков на вакансию). Меньше всего конкуренция в Мурманской области и НАО (до 2 человек на место). 

Регион СЗФО

Уровень конкуренции (число кандидатов на одно рабочее место)

Санкт-Петербург

5,1

Ленинградская область

2,3

Новгородская область

3,3

Республика Карелия

5,2

Калининградская область

6,3

Республика Коми

8,1

Псковская область

4,0

Архангельская область

5,8

Мурманская область

1,8

Ненецкий АО

1,3

 

С начала года работодатели со всей страны разместили более 6 000 вакансий для специалистов по связям с общественностью. Работодатели Северо-Запада достаточно часто ищут PR-специалистов: более 1 000 новых рабочих мест с начала года. Это на 12% больше, чем в 2021 году. 

В большинстве случаев PR-специалистов искали компании из отрасли «ИТ-технологии, системная интеграция, интернет» (15%), «СМИ, маркетинг, реклама, продюсирование» (14%), «Услуги для бизнеса» (8%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация» (7%) и «Розничная торговля» (ещё 7%).

«В рамках исследования выяснилось, что условия, на которые претендуют пиарщики-соискатели и то, что готовы дать работодатели достаточно сильно различается. Так, каждый пятый соискатель (22%) хочет работу с частичной занятостью, но это предлагают лишь в 4% вакансий. Гибкий график работы нужен 24% PR-специалистов, но устроит лишь 5% работодателей. Также 16% соискателей хотят попробовать себя в проектной работе, им готовы предложить работу 1% компаний. Между тем подавляющее большинство компаний готовы принять пиарщиков на полный рабочий день (94%) и полную занятость. Удаленку предлагают в 9% вакансий, в то время как пиарщики хотят работать на дистанте в 25% случаев. Все эти данные показывают, что соискатели из PR-сферы очень гибки в вопросе организации рабочего дня и ждут того же от работодателей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Зарплатные ожидания российских пиарщиков сильно зависят от опыта соискателей. Так, опытные специалисты (стаж более 6 лет) в среднем хотят получать не менее 80 000. Неопытные готовы работать за зарплату вполовину меньше – до 40 000₽. При этом в среднем зарплатные предложения работодателей выше, чем запросы соискателей в сфере PR – опытным пиарщикам компании готовы платить от 100 000 и выше. Исключение составляют лишь специалисты без опыта работы, у которых зарплатное ожидание соразмерно предложению и составляет 40 тысяч рублей в среднем по стране.

01 август 07:44 | : Будни

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