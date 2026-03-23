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В Поморье появилась поселковая студия мультипликации

В поселке Ерцево школьники начали создавать собственные мультфильмы в рамках нового творческого проекта на базе библиотеки. Подробности у издания «Регион 29»:

В поселке Ерцево Коношского района Архангельской области начала работу детская мультстудия «Фантазиум». Проект реализован на базе Ерцевской библиотеки и стал победителем четвертого конкурса социальных инициатив «Нам надо!».

Конкурс был организован местной общественной организацией «Арифметика будущего» в рамках инициативы при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.

По словам руководителя проекта Елены Ревуцкой, идея создания студии появилась после опроса школьников, который показал высокий интерес детей к анимации и творческим занятиям. В условиях ограниченных возможностей летнего досуга в поселке это направление стало наиболее востребованным. 

На средства гранта для студии закупили оборудование и материалы: столы, стулья, штатив для съемки, пластилин, наборы для лепки, стеки, краски и другой инвентарь.

Занятия начались с интерактивного введения в основы анимации. Ребята познакомились с видами мультфильмов, этапами их создания и попробовали первые технические приемы.

Сейчас участники работают над собственными проектами, разделившись на две команды. Одна создает пластилиновую анимацию, другая — перекладную технику. Школьники сами пишут сценарии, разрабатывают персонажей и продумывают визуальные образы.

До конца августа участники студии создадут несколько мультфильмов. Также для них запланированы мастер-классы по анимации, съемке, монтажу и озвучиванию.

Завершится проект премьерным показом готовых работ.

02 июль 17:03 | : Культура

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